Viljandi noorte plaanidele rahaleidmise konkurss tuleb taas

Korraldajate teatel on tegu 14–26-aastastele noortele ideede ellu viimiseks välja kuulutatud rahastusvooruga, mis on aga korraldajate väitel kõike muud kui tavaline projektikonkurss. „VNV48 on Viljandi Noortevolikogu korraldatav inkubaator, mis annab võimaluse kahe ja poole päeva jooksul oma ideed mentorite abil täiustada, saada targemaks erinevates projektirahastust puudutavates nüanssides ja esitada kvaliteetne ja läbimõeldud projektitaotlus,” kirjutas Sakalale noortevolikogu esimees Pille-Riin Lillepalu. Noortevolikogul on välja jagada kokku ligi 10 000 eurot. Registreerimine VNV 48-le on avatud 12. märtsini.