Nagu rääkis Viljandi gümnaasiumi huvitegevuse koordinaator ja muusikali produtsent Ave Alvre, oli neid inimesi, kes ei saanud sügisel etendusele tulla ja küsisid, kas seda veel mängitakse. "Me siis otsustasime, et mängime. Silvia Soro geniaalsele libretole on Teet Kaur ja Aare Külama loonud nii imelise muusika, mida peab lihtsalt rohkem inimesi kuulma ja nägema."