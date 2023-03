Jürgen Ligi: valimispettu(mu)s ja demokraatiad selle taga

Jaak Madison nagu tema parteigi nimetab valimisi sisuliselt võltsituks ja toob, nagu ta partei varemgi on toonud, Eestile eeskujuks Venemaad, kus olevat demokraatiat rohkem (Sakala, 6.03.). Ja nagu ikka kajab sellele rahulolu vastu Kremli pressiteenistusest. Aga Eesti hea poliitiline traditsioon on olnud mitte alavääristada kodaniku silmis tema riiki ja mitte jagada Kremlile järamiseks konte.

Seejuures on ammu ära tõestatud, et e-hääletus on turvalisem kui paberhääletus ja muud masinsüsteemid, kuhu hääled lõpuks ikka satuvad. EKRE enda IT-ministrid pidid kaks aastat tõestama vastupidist, aga tulemus oli ainult kinnitus e-valimiste turvalisusele.