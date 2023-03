Facebooki grupis Märgatud Viljandis UUS kirjeldab üks grupi liige, et oli kolmapäeva lõuna ajal ühes Viljandi suures toidupoes sisseoste tegemas, kui üks heleda peaga neiu talle õlale koputatas. Too neiu näitas paberit, millel oli kirjas, et ta on kurt ega räägi, ning ulatas siis kirjutusaluse paberilehega, millel oli pooleldi täidetud tabel allkirja-, aadressi-, indeksi- ja annetatava summa lahtriga.