Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi pälvisid Elle Maria Viies ja Berta Kelder

"Kalju Komissarov oli üks hiiglastest, kelle õlgadel seisab tänane kultuuriakadeemia kontseptsioon – just tema pani aluse terviklikule lähenemisele etenduskunstide õpetamisel, hõlmates nii lavapealseid kui ka lavataguseid erialasid," sõnas kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar. Ta lisas, et see stipendium on justkui sümboolne õlalepatsutus tänastele etenduskunstnikele, et nüüd on nende kord joosta ja maailma paremaks muuta.