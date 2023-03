Lavale astuvad Sibeliuse akadeemias õppivad tegusad, pärjatud ja kogemustega muusikud, nende seas Marianne Leibur, Markus Eermann ning Péter Gyarfas Band. Kava kannab pealkirja «In the Mood for Love», mis sai inspiratsiooni laulust «I’m in the Mood for Love», mida Doris Day esituses tutvustas Marianne Leiburile tema vanaisa Kalju Terasmaa.