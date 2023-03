Sel korral võisid erakondade juhid saata üksteisele ükskõik mis laadi sõnumeid, selgeks sai valimisööl aga tõsiasi, et järgmise nelja aasta jooksul on kõik võimuvõtmed Reformierakonna ja tema juhi Kaja Kallase käes ning poliitmatemaatika annab vähemalt neli koalitsiooniloomise tehet. Eeldusel, et EKRE ees on ja jääb uks suletuks ning ei soovita luua enam kui 60-kohalist liitu.