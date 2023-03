Koos uue haigla elektritööga uueneb hulk alajaamu

Tööde tellija osaühing Enefit Connect sai linnavalitsuselt nendeks loa detsembris ning kõik peab valmis olema selle aasta lõpuks. Praegu tegutseb osaühing EST Networks, mille juhatuse liige Priit Puusepp ütles, et selle firma teha on vaid osa töödest, kuid just enamik kaevamisi, mis paratamatult kõigile möödujaile silma hakkavad.