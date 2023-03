Eesti käsipallikoondis läheb homme Euroopa meistrivõistluste valikturniiril vastamisi Iisraeliga

"Need mehed, kellega sel korral arvestasime, on kõik kohal ja rivis. Vaid Vahur Oolup haigestus viimasel minutil ning tema asemel kaasasime tegevusse HC Kehra noormängija Alvar Soikka. Mait Patrail liitub meiega teisipäeva õhtul ning Dener Jaanimaa kohta teadsime juba varakult, et tema meid seekord aidata ei saa," vahendas Eesti käsipalliliit koondise abitreeneri Martin Noodla kommentaari.

"Positiivse poole pealt on kindlasti see, et oleme nüüd sama grupiga saanud juba pikalt tööd teha ning see annab liikumisse teatud kindluse. Mehed teavad, kus nad peavad rünnakul olema, ning kogu tegevus saab toimuda kiiremini ja kvaliteetsemalt ning kaitsele natukene lähemal. Nüüd tuleb lihtsalt need oskused kõik ka mängu üle kanda. Eks meil on olenevalt päevast muresid kaitse agressiivsusega ning sealt koostööst väravavahiga. Kuid kui puurilukud näitavad head esitust, siis suudame ka sel väljakupoolel head esitust näidata. Peame endas üles leidma võiduoskuse. Kuna me ei ole viimastes ametlikes kohtumistes liigselt punkte koju toonud, siis selleks vajalik stabiilsus ja kindlus saab tulla ainult võiduemotsiooni nautides," rääkis juhendaja.