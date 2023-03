Kuulutuses teatab vallavalitsus, et müüki on pandud kogu hoonestatud kinnistu asukohaga Uue-Kiivitimäe, Sammaste küla. Hoonega kaasatuleva maa suurus on 6692 ruutmeetrit ning kinnistul on kahekorruseline kaheksa korteriga elamiskõlbmatu elamu, kõrvalhoone ja kaev ning olemas on ka elektriga liitumine peakaitse suurusega 32 amprit. "See liitumine on kinnistuga kaasaskäiv suurim väärtus, sest selle hind ületab juba kinnistu hinna," lisas Mulgi abivallavanem Dmitri Orav.