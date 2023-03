IGA otsus, mis piirab teenuse kättesaadavust ja mõjutab inimeste elu, on valus ja raske. Keegi ei soovi näha, kuidas kodukandis elu kehvemaks läheb. Samal ajal on oluline mõista, et ühtegi niisugust otsust ei langetata kergekäeliselt, ilma põhjaliku eeltöö ja analüüsita. Täpselt nii on olnud Leie kooli ümberkorraldamisega.