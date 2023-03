Pauluse koguduse vaimulik Allan Praats rääkis, et rahvusliku ärkamisaja sümboliks olev kirik jätab praegu troostitu mulje, sest 156 aastat tagasi paigaldatud vitraaž­aknad on hävimas. Purunenud aknad ei pea tema sõnul sooja. Aknaid on kokku üle poole­saja, kuid esmajärjekorras vajavad restaureerimist kirikusaali 21 akent.