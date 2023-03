Jaak Madison otsustab riigikokku mineku sisetunde järgi

Madison ütles, et ei ole veel otsustanud, kas jätkab Euroopa Parlamendis või läheb riigikokku. "Sellega on aega. Valimistulemused kinnitatakse tõenäoliselt märtsi teises pooles või kuu lõpus. Pärast valimistulemuste väljakuulutamist on mul aega viis päeva otsustada, kas võtta mandaat vastu või sellest loobuda," rääkis ta.