Tulevik avas hooaja viigipunktiga

Peatreener Indrek Ilvese sõnul mindi hooaja avakohtumisele vastu ikka võiduambitsiooniga. «Ilmselgelt oleks tahtnud seda mängu võita,» lausus ta, ent lisas, et uue koosseisuga alles otsitakse stabiilsust ja esimest etteastest põhjalikke järeldusi teha ei maksa. «Päris selget pilti veel liigast luua ei saa. Pilt tuleb siis ette, kui esimene voor on mängitud.»

Nagu Ilves nentis, peab meeskonnas püüdlema tasakaalu poole. «Pärast vastase punast kaarti, kui mäng oli 1:0 meie kasuks, ei suutnud rahulikuks jääda. Pigem tekkis väljakul paanika, et vastane on vähemuses ja me ei suuda seda oma kasuks pöörata. Oleks pidanud ehk rahulikumalt mängima. Oli näha, et ajasime teist väravat taga,» rääkis ta.