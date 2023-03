Nooblis puidukojas saab kätt proovida arhailiste käsitöövõtetega

Puidukojas saab jälgida, kuidas värskelt ametisse asunud puidumeister Markus Pärnamets töötab. Ta näitab, kuidas valmistati puitesemeid 100–150 aastat tagasi, ühtlasi asub ta neid valmistama müügiks. Samuti hakkab meister korraldama puiduga seotud töötube, nagu seni on neid tehtud kõrvalmajas klaasi ja keraamika vallas. Töötubades saavad külalised, ettevõtted ja koolid osaleda ettetellimisega. Töötada saab käsitsi lihtsate tööriistadega, aga olemas on ka elektrilised riistad, mis annavad võrdluse, kuidas tehti puutööd vanal ajal ja kuidas käib see tänapäeval. Puidukoja pööningul on näha puidust tööriistad ja esemed, mida majapidamistes varem on kasutatud. Need ootavad korrastamist, et siis mõisa teistes hoonetes kasutusele võtta. Samal ajal kogutakse pööningule uusi korda­tegemist ootavaid asju.