Noored matemaatikud kohtuvad Maramaa võistlusel

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et see võistlus arendab kindlasti kriitilist ja loogilist mõtlemist. "See aitab kaasa keeruliste valemite ja päriselu vahel seoste loomisele ning mõtlemise arendamisele. Ma usun, et tulevikus läheb neid teadmisi järjest rohkem ja rohkem vaja," rääkis ta. "Suur tänu neile, kes on järjepidevalt seda unikaalset võistlust eest vedanud ja traditsiooni elus hoidnud."