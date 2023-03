FILMIARVUSTUS ⟩ "Taevatrepp" viib otsejoones mälukosmosesse

Nii ütleb filmi tutvustus. Oma viimsel hingetõmbel usaldab kunstnikust sõber Georg peategelasele Uule saladuse, kuidas pääseda minevikku: sõida rattaga, käed lahti. See nõks on poiste pärusmaa ja see film on meeste film. Aga need pole üksikud kauboid. Neil meestel, kunstnik Georgil ja Uu jumaldatud onupojal Paulil on kõrval naine. Ka täiskasvanud Uul on hea ja armastav naine, kes märkab temas muutust ja mõistab teda poolelt sõnalt. Aga nagu naistele, nii jääb alati ka meestele oma salanurk. Uu leiab selle rattaga sõites ja pole parata, kui poisipõlvemaa oma värvide ja esmakordsusega tõmbab ta endasse. Seal on mõnus, igavene suvi, pikad juuksed ja tüdrukud.