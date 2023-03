Rütmimuusika festival toob ühe kontserdi Viljandisse

Festivali avab traditsiooniliselt avajämm Tallinnas Philly Joe’s. Selle majabändi moodustavad TUJA selleaastased muusikud Ingrid Rabi (vokaal, Viljandi Vox), Lota-Loviisa Rohtla (kontrabass, Sandra Eowyn Trio, Kaljaste-Pappel-Rohtla-Kirm), Siim Hendrik Saar (kitarr, Reti Niimann Bänd), Allan Kaljaste (saksofon, Kaljaste-Pappel-Rothla-Kirm), Johan Kristjan Aimla (viiul, Lõõm), Mihhail Nikitin (trummid, Anna Lea Haamer Quintet).

Festivali 10. märtsi kontsert algab kell 19 Viljandi Teatrihoovis ning sellel esinevad koosseisud Kaljaste-Pappel-Rohtla-Kirm, Langenbucher/Pfister Duo Taanist ja Viljandi Vox.



Viljandi Vox on vokaalkvintett, mis sai alguse ajal, mil ansambli liikmed koos Viljandi kultuuriakadeemias õppisid. Ansamblisse kuuluvad Laura Emilia Tiit (sopran), Sandra Eowyn Karu (alt), Ingrid Rabi (alt), Carlos Liiv (tenor) ja Mattias Simson (bass). Ülikooli lõpetamise järel viis elu noored mõneks aastaks eri radadele, ent heameel ühiselt loodud muusikast tõi koosseisu möödunud suvel taas kokku. Viljandi Vox esitab kodu- ja välismaiseid laule ning nende mitmekülgsesse kavva mahub nii džäss- kui ka popmuusikat, mille sekka on lisatud paar omaloomingulist pala.

TUJA programmijuht Kaisa Potisepp ütles, et sel aastal on festivali kava taas rõõmustavalt kirju, näidates, et see pole pelgalt džässifestival, vaid esindab rütmimuusikat üldisemalt. "Nii saabki laval kuulda laia ampluaad hoogsatest keelpillilugudest kuni võimsate popimaiguliste ballaadideni välja – igaüks leiab programmist midagi."



Tema sõnul on "Tudengijazzil" oma muusikatee alguses saanud hoogu juurde näiteks Jaak Sooäär, Kadri Voorand, Sofia Rubina, Laura Põldvere, Rita Ray ja paljud teised. "See on hea võimalus tulla panna kõrv ja silm peale tulevastele suurtele nimedele."

Projektijuht Anna-Sophia Sevagin lisas omalt poolt, et tänavune festival tuleb uue tiimi eestvedamisel. "Loodame, et oleme suutnud väärika festivali au üleval hoida, kuid samas andnud sellele ka omalt poolt värskust. Festivali programm on mitmekülgne ja usun, et igaüks leiab sealt oma maitsele vastava kontserdi."