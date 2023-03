RAAMATUARVUSTUS ⟩ Unenäoline järelehüüe Alliksaarele ja teistele

Raamat on saanud pealkirja luuletaja Andres Ehini sõnadest "Kui kuuekümnendates aastates üldse midagi kuldset oli, siis oli see kroon põlatud poeedi peas", millega ta pidas silmas erksalt põlenud Artur Alliksaart, kelle loomest suur osa jõudis trükki alles pärast tema eluaega, ning see laseb lugejal kulgeda viiviluigeliku kujundliku ja mõtliku maailmanägemise rütmis

Luik ise ütles Vikerraadio saates "Loetud ja kirjutatud" kirjandusteadlase Maarja Vainoga kõneldes, et raamatusse kirjapandu algab inimestest ja nende lugudest, kellega temal on olnud iseäraline, maagiline kogemus ning kes on nõnda jäänud tema eluteele ja mällu. Teose žanriks ongi autor nimetanud maagilise realismi ning iga peatükk on kui killuke suuremast unenäost. Teisalt on see igatsev järelehüüe ja austusavaldus teoses peategelasteks nimetatud eesti kultuuri kandjatele.