Hans Väre: kas me peaksime EKRE valimisvarguse väidetele tähelepanu pöörama?

Esiteks hakkasid president Donald Trump ja tema toetajad juba enne Joe Bideni võitu pinnast ette valmistama, nagu kavatseksid demokraadid valimistulemusi võltsida. Pärast seda, kui Trump oli Valgest Majast päriselt välja hääletatud, läks aga lahti selline valede kaskaad, et Niagara juga tundus selle kõrval nirena. Paljud valeväited olid lihtsalt kontrollitavad ja ümber lükatavad, kuid et USA-s on meedia demokraatide ja vabariiklaste vahel tugevalt polariseerunud, uhati Trumpi toetajatele kõrvade vahele suures koguses vandenõuteooriaid, ilma et sinna sekka väga tõde oleks tilgutatud. Trump ise õhutas kõike seda takka ja mäletatavasti kulmineerus kogu valimispettuse kampaania 2021. aasta 6. jaanuaril trumpistide tormijooksuga Kapitooliumile, nii-öelda USA Toompeale.