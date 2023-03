Noori muusikuid oodatakse võistu mängima

Keskuse teatel on osa võtma oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud vanuses 7–19 eluaastat. Igas pillirühmas osalejalt oodatakse kahte eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või -piirkonnast või on muud moodi mängijaga seotud.