On täiesti loomulik, et kaotajaks jäänud erakondade esindajad ja toetajad esitavad teravaid küsimusi ning tahavad veenduda, et nende kaotus on õiglane. Paraku välistab valimiste korraldus ehk valijate anonüümsus selle, et me kõik saaksime teada selle päris lõpliku tõe. Minu nime ja minu valikut ei ole pabersedelil kindlasti võimalik kokku viia ja valimiste korraldajate kinnitusel ei saa seda teha ka veebis. Ja isegi kui mingil imekombel saaks panna valiku ja valija kokku, pole ikkagi võimalik seda avaldada.