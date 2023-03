Jaak Madison: see on hullem demokraatia mängimine kui Venemaal

"Võitsin ka 2019 juba selgelt Ligi ja siis tulid müstilised e-hääled. See on hullem demorkaatia mängimine kui Venemaal. See on enneolematu vargus, kus valimistulemused erinevad nagu öö ja päev, kui sa võrdled paberhääli, mida kasutab kogu maailm, e-häältega, mida kasutab ainult üks riik maailmas," leidis Madison.