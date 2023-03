Lauri Läänemets: lähen õnnitlen peaministrit, vabandust, praeguse seisuga siiski Reformierakonna esimeest

"Ennustati meile ju seitset ja sinnapoole. Selles mõttes oleme rahul," lausus Läänemets. "Loomulikult oleks võinud kümme kohta säilitada, aga ka üheksa on tugev tulemus."

Kommenteerides seda, et oma isiklikult häältesaagilt jäi Läänemets alla ringkonnas teisel positsioonil olnud Helmen Kütile, ütles parteijuht, et Kütt on väga tubli olnud.