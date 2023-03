Ka Mulgi vallas Vana-Karistes oli värske lumi maa katnud ja päike lisas pildile särtsu, nii et see sundis Sakala fotograafi Elmo Riigi aparaati haarama.

Päeva peale on Viljandistki lumehoog üle käinud, aga see ei ole vaigistanud rasvatihaste ja rohevintide laulu, mis tähendab, et kevad hakkab lähenema.