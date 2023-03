"Ma omast arust tulin juba kell kaheksa kodust välja. Raadiost ütles, et kell 9 hakkab pihta, ma ei teadnudki seda," sõnas esimesena Suure-Jaani Tervisekojas asuvasse valimisjaoskonda kohale jõudnud Andres. Oma sõnul on ta vana kooli mees ja tahab hääletada ikka sedeliga: "See (e-hääletamine – toimetus) ei ole minu jaoks huvitav."