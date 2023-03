Viljandimaa bussiliikluse korraldajad pole ainsad, kes on pilgu naabrerriigi poole pööranud, sama plaan on teistelgi Eesti lõunapiiri läheduses tegutsevatel ühistranspordikeskustel. Kagu-Eesti ühistranspordikeskus on huvitatud Võru–Aluksne liinist, Valgamaa ühistranspordikeskus Valga–Valka liinist ja pärnakad soovivad bussiühendust Vidzemega. Plaani koostajate kinnitusel on huvi mõlemas riigis. Eestlased sooviksid minna naaberriiki ja ka lõunanaabrite huvi siiatuleku vastu on tõusuteel.