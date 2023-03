Tore ju! Vähemalt esmapilgul. On ainult üks küsimus: kuidas te, head poliitikud, pensioni tõstate? Eestis kehtib pensionide indekseerimise süsteem ehk pensioni suurus sõltub vähemalt 80 protsendi ulatuses tasutud sotsiaalmaksust. Lihtsalt öeldes peab riigikassasse raha sisse tulema, et seda pensionideks välja maksta. Riigi asi pole ühtegi senti sellest endale jätta, aga rohkem, kui raha on, ka maksta ei saa.