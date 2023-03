Sel nädalal sai teatavaks, et Ugala loomingulisele juhile Tanel Jonasele jääb 31. august viimaseks tööpäevaks, sest siis lõpeb tema nelja-aastane leping ning perelisa nõuab kodulinna Tartusse tagasipöördumist. Kui vaadata neid kaheksat tiitlit, millele Ugala tänavu teatriauhindade jagamisel nomineeritud on, ning lisada Jonase enda kandidatuur lavastusega «Kõik ägedad asjad» Eesti Noorsooteatris ja algupärase dramaturgia nominent, Paavo Piigi «Üle oma varju», mis on valminud Ugala tellimusel ja praegu mängukavas, siis võib öelda, et Tanel Jonas lahkub tipust.