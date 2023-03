Mis jutt see on, et tasa sõuad, kaugele jõuad? Doris Meinbek teab, et vähemalt sõudespordis see küll ei kehti. Tuleb sõuda kiiresti ja kõvasti, kogu jõudu mängu pannes! Siis tuleb sisesõudmise maailmameistrivõistluse kuldmedal 17–18-aastaste naiste vanuseklassis nii 500 kui 2000 meetri sõidus.