Paberhääletajad püstitavad uusi rekordeid

Sakala keskuses töötava jaoskonna juhi Elika Vahtra sõnul on inimesi jaoskonnas pidevalt ja üsna palju. Enamasti on kõik Järva- ja Viljandimaa piirkonna valijad ning vaid kümmekond protsenti hääletajatest on tulnud mõne teise ringkonna poliitikuid valima.

Seda, miks tullakse just jaoskonda ega anta häält veebi kaudu, ei oska jaoskonna töötajad öelda, sest sel teemal nad inimestega juttu ei tee. Küll aga on mõned valijad ise selgitanud, et tahavad mitme e-hääletuse järel taas näha, kuidas see protseduur paberil käib.

Et hääletajaid on tavapärasest rohkem, kinnitas ka Vahtra, kelle sõnul on väga pikaaegse kogemusega jaoskonna töötajad tunnistanud, et nii palju paberil eelhääletajaid kui seekord varasemast ei mäletagi.

Vabariigi valimiskomisjoni statistika näitas, et neljapäeval kell 15.30 oli Viljandimaal oma valiku teinud 19,9 protsenti valijatest. Eestis oli see näitaja 21,8 ning kõige aktiivsemad hääletajad elavad Hiiumaal, Tartus ja Tallinnas, kus aktiivsus oli napilt alla 30 protsendi.

Viljandimaa valijatest olid 5018 teinud selleks ajaks oma otsuse arvuti taga ning 2053 olid sedeli pannud valimiskasti.