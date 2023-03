Kella 12.20 paiku astus Viljandi kesklinnas Sakala keskuses asuvasse jaoskonda keskealine mees, registreeris end, sai pabersedeli ja suundus ruumi tagumisse otsa, kus on valimiskabiinid. Ta valis kõige tagumise kabiini, mis on aga mõeldud neile valijatele, kes on mõne teise Eesti ringkonna nimekirjas ning seetõttu pole seal Järva- ja Viljandimaa kandidaatide nimekirja. Jaoskonna töötajad soovitasid tal astuda järgmisesse, mispeale mees sammus aga valimiskastist mööda välisukse poole.