Ugala loominguline juht läheb ära

"Neli aastat saab täis ja uueks ametiajaks ma ei plaani kandideerida," kinnitas Jonas ja lisas, et lahkumise põhjused on puhtalt isiklikku laadi. "Saime jaanuaris perelisa ning elu kahe linna ehk Tartu ja Viljandi vahel on nüüd väga keeruline. Lõpuks kannataksid nii minu pere kui Ugala teater ning kindlasti ei taha ma kedagi sellisesse olukorda panna."

Jonas selgitas, et teatri loomingulise juhi töö on väga pingeline ning nõuab suurt pühendumust.

"Tahan pühenduda peamiselt perele ja see poleks Ugala suhtes aus," lausus Jonas. "Kui ma elaksin Viljandis terve perega, siis poleks muidugi probleemi. Et see pole võimalik, siis on aus, et minu asemele asub inimene, kes saab ennast rohkem Ugalale pühendada."

Tanel Jonas on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli XXI lennu. Lisaks rohkete teatrirollide täitmisele on ta tegev lavastajana.

"Ma olen Ugalas veel pool aastat, mind ootab ees veel kaks lavastust. Ühte teen praegu ja teine tuleb sügisel välja," märkis Jonas. "Ugala teater on mind väga hästi vastu võtnud. Nende nelja ametis oldud aasta jooksul juhtus palju nii teatris kui maailmas. Muu hulgas jäi sellesse perioodi koroonaepideemia ning sõja algus Ukrainas. Aga Ugala on toiminud väga hästi, inimesed on andekad ning loomingulised, võimalused head. Siin on soojust ja inspireerivat õhkkonda."

Loominguline juht arendab ja juhib Ugala loomingulist tegevust ja meeskonda. Ta vastutab teatri loomingulise tegevuse lühi- ja pikaajalise kavandamise ja koordineerimise, repertuaariplaani koostamise ja kõrgel kunstilisel tasemel elluviimise, loomingulise meeskonna valimise ja rakendamise ning loomenõukogu töö juhtimise eest. Uue loomingulise juhiga sõlmitakse tööleping viieks aastaks ning konkursi lõpptähtaeg on 31. märts.