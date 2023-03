Sakala keskuses avatakse maalinäitus

Näitusel olevad tööd on autori sõnul mõneti peegeldus teismeliseeast, mil ta nautis metsas raamatute lugemist kui omamoodi redutamise vormi. Tagantjärele ütleb ta, et see oli unelus. Metsas viibimine koos raamatuga või siis raamatu lugemine koos metsaga. Toonased unelemised on vajutanud temasse jälje, ja kummalisel moel leiab teadvus taas ja taas uusi võimalusi, kuidas kunagist mustrit korrata loomingus.

Metsas redutamist kirjeldab Anne Prangel nõnda: "See käib nii, et võtad korvi, võileiva ja raamatu ning jalutad lähimasse metsatukka, nii-öelda marjulist mängima. Tegelikult on ainult asjaosalisele teada see õige koht, kus selg vastu puutüve toetada ja raamat ette võtta. Keegi ei sega, putukad sumisevad, puude ladvad hällivad tuules, kamaluga tõmbad varte küljest mustikaid, kui on, ja loed raamatut. Enne kojutulekut tuleb ikka midagi korvi ka püüda, see oleneb meeleolust ja ilmast. Selleks, et ei saadaks valesti aru, et mida see tüdruk seal metsas teeb.”

Nii ongi näitusel "Redu" peamiselt kujutatud sisemised maastikud, mille impulsid tulenevad hetkedest, mil kunstnik metsas või merekaldal on unelenud, valguse ja varjude mängu endast läbi lasknud. Kunstnik arvab, et võib-olla on need maalid ühtaegu justkui kinnitus iseendale, et see seisund pole kuhugi kadunud. Usub, et ta suudab silmade taga kobades selle uneluse, selle redutamise endast uuesti leida ja sisemises vaikuses viibida.

Kunstnik Anne Prangeli sünniaasta on 1969 ja ta on põline Põlva elanik. 2001. aastast töötab ta Põlva kunstikooli direktori ja kunstiajalooõpetajana. Viimane isikunäitus "Siia pole tõendit vaja" oli tal Võru Linnagaleriis. Lisaks on Anne Prangel osalenud mitmel grupinäitusel, loonud üritustele kujundusi ja andnud välja mitu luulekogu.

Kõik näitusel "Redu" eksponeeritud tööd on õlimaalid, valminud aastatel 2018–2023.