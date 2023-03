Viljandi Metalli peatreener Margit Keerutaja-Must võistlusest poolfinaalikoha nimel: tuleb hästi mängida ja hoida fookus paigas

Viljandi Metalli naiskond lõpetas tänavu naiste meistriliiga põhiturniiri kolmandana ning veerandfinaalseerias TBD Pharmatech Tartu vastu hoiab enne homset korduskohtumist eduseisu. Viljandi Metalli naiskonna peatreeneri Margit Keerutaja-Musta sõnul on tuleb fookus paigas hoida. «Kui me hästi mängime, siis me poolfinaali ka saame,» lausus ta.

Foto: Marko Saarm