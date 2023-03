GALERII ⟩ Viljandi kirjandusfestivali "Tühjast kohast" juhatas sisse portfellipäev

Kui kohale tulnud heatujuliselt Viljandi linnapealt oli eelmisel, 2020. aasta juunis peetud portfellipäeval tema hoolde usaldatud portfell tagasi küsitud ning saadud kingituseks ka tibatilluke õllekruus ja natuke kangemat keelekastet, kingiti talle uus ning hoiatati, et see sisaldab üht ütlemata sensuaalset raamatut ning portfelliga tuleb diskreetselt ümber käia. Linnapea ütles hiljem, et talle kingiti kena luulekogu armastusest.