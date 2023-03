Taas annab Läänemetsa loos tunda, et ta päevagi ettevõtluses pole olnud ega tea, mida tähendab töökoha loomine ja palkade maksmine. Pean tunnistama, et minulgi oli varem parlamendis olles sama seis, kus ma peaaegu koolipingist poliitikasse läinuna ei adunud ettevõtluse olulisust ja rolli. Veidi rohkem kui kuus aastat väikeettevõtjana tegutsemist on andnud mulle tunduvalt laiema silmavaate ettevõtlusest ja rahateenimisest. Soovitan Lauri Läänemetsale sama. Tule, proovi kätt ettevõtluses, siis saad ka tegelikult aru, kust tuleb riigi rahakotti see raha, mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kõige varmam – kommunistlikel alustel – laiali jagama!