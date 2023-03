Priit Põllumäe: parempoolne rohepööre on Eesti võimalus

Mitte kellelegi ei ole uudiseks, et meie planeedi ressursid on piiratud ning inimkonna kasv ja sellega suurenev tarbimine kulutavad neid ressursse üha kiiremini. Parempoolne rohepööre on ehk Eesti võimalus näidata, et ressursse ei pea kasutama kiiremini, vaid targemalt. Mitte rohkem, vaid läbimõeldumalt. Sest tegelikult on selle Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe keskmeks olnud algusest peale idee, et tegemist on uue majanduskasvu strateegiaga. Levitatav vasakpopulistlik narratiiv rohepöördest aga räägib, justkui kõik läheks paremaks, kui me võimalikult vähe teeme. Vastupidi: just targemalt ja läbimõeldumalt tegutsedes suudame luua uut kasvu Eesti majandusse. Kahjuks ollakse primaarsektori ehk põllumajanduse ja metsanduse seisukohast aga rohepööret vasakule keeramas.