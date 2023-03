Rahnel oli oma sõnul pikalt kaalunud, kas taanduda ise või elada umbusaldushääletus üle. Kui aga teisipäeval paar tundi enne volikogu istungit sai selgeks, et vähemalt kolm koalitsiooni liiget – ja Rahneli väitel olid need Isamaa nimekirjast – olid samuti umbusaldajate leeri astunud, siis leidis volikogu aseesimees, et mõistlik on ise taanduda.