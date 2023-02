VASTULAUSE ⟩ Lauri Läänemets: inimesed väärivad oma ausa töö eest õiglast palka, mitte Keskerakonna poliitilist abiraha

Loomulikult peab riik tagama abivajajatele sihtotstarbelised toetused, aga majanduse ja ühiskonna esmane eesmärk võiks olla, et tööinimestele oleks nende panuse eest tagatud õiglane palk. See on nii toimetuleku kui ka inimliku väärikuse küsimus. Selles kontekstis on Priit Toobali süüdistused, justkui ei mõistaks sotsid või mina majanduse toimimist, üsna totrad. Paratamatult tekib küsimus, kas Toobal üritab lihtsalt kaitsta iseenda huve ettevõtjana, et ta saaks oma töötajatele ka tulevikus naeruväärset palka maksta.