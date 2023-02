Tõdemuse peale, et valitseva Balti liiga meistri puhul on ilmselt ootuspärane, et ta kõik kümme alagrupimängu puhaste paberitega läbib, ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks, et võib-olla tõesti. «Pole ju sellises situatsioonis varem olnud, et mida need valitsevad meistrid tegema peaksid,» lausus ta naerdes, ent lisas tõsisemal toonil: «Proovime ikkagi mäng korraga võtta.»