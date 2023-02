Tänavu esimest korda teoks saavas Põhja-Sakala suusasarjal on kolm etappi. Avaetapp on homme kell 18 Suure-Jaani staadionil, kus sõidetakse vabatehnikas 800 meetrit.

Teine etapp on kavas 8. märtsil Tääksis, kui põhidistantsil suusatatakse vabatehnikas 8 kilomeetrit ja nooremad sõidavad 2 kilomeetrit. Kolmas etapp on 22. märtsil samuti Tääksis, põhidistants on siis 12 kilomeetrit ja noorematel 4 kilomeetrit vabatehnikas.