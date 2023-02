Pilistveres on elanike kinnitust mööda unelmate hooldekodu

«Meil siin ajab üks tähtpäev teist taga,» ütles hooldekodu juhataja Elle Leis. «Eile pidasime vastlaid, jõime punast veini, tegime vurre, sõime hernesuppi, soolaube ja seajalgu, täna tähistame tuhkapäeva. Ega seetõttu, et inimene hooldekodus viibib, elu elamata ei jää, siis alles elu algab!»

Suve hakul 90. sünnipäeva tähistav Paul Valdlo arutas pannkooki süües ja kohvi peale lonksates, et Pilistvere hooldekodu on vist Eesti parim, aga kindlasti on ta üks paremaid.