Viljandi kirjanduspäevad tekkisid tühjast kohast

Kirjanduspäevade peakorraldaja Villem Varik ütles, et Viljandiga on seotud palju kirjanikke ja loomingut, ometi pole peale raamatukogu korraldatud kirjandusõhtute olnud linnas üle kümne aasta ühtegi suuremat kirjandusüritust.

"Meil on kirjanikke ja tõlkijaid ning tundsin, et viimane aeg on midagi ette võtta," lausus Varik. "Inimestega rääkides selgus, et selline asi on täiesti võimalik ja huvi on olemas."