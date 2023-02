Repliik ⟩ Natuke nagu liinitöö

Tänavune presidendi kätlemistseremoonia oli organiseeritud teisiti: natuke nagu konveierilindil vuhisesid tähtsad külalised teleripildis kaamera eest läbi. Ei lugenud heerold vaibale astunute tiitleid ette ega saanud pikalt vaadata end pidupäevaks üles löönud inimesi. Külalisi oli palju ning presidendipaaril kätlemist samavõrra palju ning televaatajal oli pilt natuke segane ja kirju. Kutse teeninud külalistele on see ju auasi ning nad on selleks valmistunud: uhked kleidid, frakid, soengud, meigid ... Tjah, seltskonnaajakirjandus sai seda magusat pala seekord poolikult hammustada. Telerist vastuvõtu jälgija võiks siiski ka külalise tiitli teada saada.