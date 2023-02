Looduskaitsjad: keda tasuks valida, kui tahta valida loodust ja keskkonda?

Siiski on jätkusuutlikkus ja kestlikkus alanud Eesti parlamendivalimistel oluline, isegi kui päris tasaarengu erakonda Eestis veel ei ole. Sellest rääkimine on aga oluline, sest nelja aasta pärast võib juba olla hilja. Kandidaatide ja erakondade tegevust analüüsides ning lubadusi lugedes võiks mõelda, kui palju on neis õiglasema, jätkusuutlikuma ja piisavusel põhineva heaoluga maailma visiooni. Majandus ei saa kasvada teisiti kui vaid looduse, teiste liikide ja inimeste ekspluatatsiooni najal. Jätkuv laristamine rohelise sildi all ei aita kliimamuutusi leevendada ega elurikkuse kadu peatada. Pime tehnoloogiausk võib veidikeseks lohutada, kuid ei aita pikas plaanis samuti.

Pea kõigil erakondadel peale Roheliste on puudu mõistmine, et elame piiratud ressurssidega planeedil ja majanduskasvu teenindav poliitika ei aita kaasa Maa taluvuspiiriga arvestamisele. Oleme sellest nii kaugele läinud, et isegi kohtus on kuulda, kuidas öeldakse, et avalik huvi keskkonda kaitsta ei ole ju absoluutne, ja enne looduskeskkonnaga arvestamist lüüakse lauale ettevõtete õigustatud ootuste, kasumite ja töökohtade argument. Samas ei ole võimalik ilma puhta elukeskkonnata elada, aga populistlikke valimisloosungeid ei keela keegi, peaasi et oleks häälesaak. Kahjuks on peamiseks ikka sõnum, et jätkame, võimsamalt ning kiiremini.