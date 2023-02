Vallas valimiskastide ümber sagimist ei paistnud

"Kas ma olen esimene?" küsis Viiratsi rahvamajas sisseseatud valimisruumi astunud Rein Topnik tühja saali nähes. Olgu öeldud, et esmaspäeval veidi enne kella kolme päeval oli Topnik 15. hääletaja.

Rein Topnik oli valima tulnud koos kaaslase Piret Andiga. "Me oleme erinevast vallast ja mõtlesime, et kui me korraga juba siin oleme, siis käime ära," rääkis Topnik.