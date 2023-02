Viljandi haigla vastne töötaja Timmu peab hoolitsema selle eest, et neli korda päevas jõuaksid kõik võetud vere- ja muud proovid Jämejala pargi hoonetest haigla peamaja laborisse. Timmu, kes labori töötajate lootust mööda on sama tegus kui tema multifilmitegelasest nimekaim, on Clevonis arendatud robotkuller.