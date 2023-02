Esmaspäeval on Viljandis doonoripäev

0 negatiivse veregrupi verevarud on kliinikumi andmetel kahanenud üliväikseks ning selle veregrupiga doonorid on eriti oodatud. Vähenema kipuvad ka A positiivse ja B negatiivse vere varud. Teiste gruppide verd on praegu piisavalt, aga varude täiendamiseks on kõik inimesed alati väga oodatud.