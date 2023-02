GALERII ⟩ ​Vastlapäeval tuhiseti reega ihaldatud Kuldse Käbi ja Kuldse Kännu poole ning prooviti lumist kotijooksu

Saarepeedi rahvamaja juhataja Ille Mirka sõnas, et vastlad korraldati laupäeval sellepärast, et nädala sees oleks saanud neil osaleda vähe rahvast. Oma aja võtsid ka Eesti sünnipäeva üritused mitmel päeval ja mitmel pool. Aga lumine ja täiesti vaba laupäev passis vastlate õige pisut hilinenud tähistamiseks väga hästi.

Tänu väga lumerohkele ilusale talveilmale tuli kelgutama, reega sõitma ja suppi sööma rohkem inimesi kui tavaliselt. Mõnelgi aastal on sellistele üritustele kohaletulnute hulk kaunis napp olnud. "Kuidagi hakkavad need vanad traditsioonid ära kaduma tasapisi," sõnas Mirka veidi ohates. "Vähemalt ma ise tunnen nii. Lapsed on pigem kodudes ning vaatavad läbi akna, kuidas teised kelgutavad, aga ise ei tule välja. Täna võib aga tõesti väga rahule jääda ning kui võistlustega oleme ühele poole saanud, siis läheme sööme matkamajas hernesuppi ja muidugi ka kukleid."

Paberite ja stopperiga askeldav Paul Kolla rääkis, et vastlapäeva tähistamise ja võistlusliku reesõidu traditsioon on Saarepeedil väga vana ning pärit juba 1960. aastast. Rahvast oli tänavu omajagu ning moodustada sai mitu võistkonda. Kolla mäletab aga vastlapäevi, mil suusatama, matkama, reesõidus võistlema ja kelgutama on Saarepeedile kokku tulnud üle üheksasaja inimese. "Meil on olnud paremaid aegu ja meil on olnud halvemaid aegu selle ürituse korraldamisel," rääkis Kolla. "Mõtelge ise, kui reesõidu meeskondasid oli kunagi ühel aastal ainuüksi meeste arvestuses 35, naisi küll mõnevõrra vähem, ning igas meeskonnas on viis inimest, siis ega praeguse ajaga väga võrrelda ei anna."